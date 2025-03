1/5 Bei Demonstrationen in der serbischen Stadt Nis wurde der Bürgermeister mit Wasser und Eiern beworfen. Foto: X/Screenshot

Serbien steckt derzeit in einer tiefen politischen Krise: Weitere Proteste und Demonstrationen fluten die serbischen Strassen. Dabei schrecken die Demonstranten auch nicht zurück, die Politiker mit Gegenständen zu bewerfen, wie mehrere Videos auf X zeigen. Die Aufnahmen stammen aus der drittgrössten serbischen Stadt Nis, wo es am vergangenen Freitag laut dem serbischen Innenministerium zu Auseinandersetzungen gekommen war.

Unter anderem war Dragoslav Pavlovic (46), Bürgermeister von Nis, von Demonstranten mit Wasser und Eiern beworfen worden. Weitere Menschen sollen ebenfalls verletzt worden sein, wie das Innenministerium und serbische Medien weiter berichten.

Kundgebung der Serbischen Fortschrittspartei

Grund war wohl eine abgesagte Kundgebung der Serbischen Fortschrittspartei (SNS), die am Freitag in der Stadt hätte stattfinden sollen. Unter anderem hätte auch der ehemalige serbische Ministerpräsident und Vorsitzender der SNS-Partei Milos Vucevic (50) auftreten sollen.

Wie der Bürgermeister von Nis jedoch am Freitag verkündete, war die Kundgebung aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Vucevic sowie die Sprecherin der serbischen Nationalversammlung hätten gemeinsam beschlossen, der Kundgebung der Partei nicht beizuwohnen.

Mit Steinen beworfen

Neben dem Bürgermeister waren laut dem serbischen Online-Medium «NIN» weitere Parteimitglieder der SNS angegriffen worden: Zwei Parteimitglieder sollen sogar mit Steinen beworfen worden sein, wie die Zeitung weiter schreibt. Die Polizei ist derzeit daran, an der Aktion Beteiligte festzunehmen.

Dies fordert auch der serbische Präsident und ehemaliger Vorsitzende der SNS-Partei Aleksandar Vucic (55) in einer Videobotschaft auf Instagram, die er als Antwort auf die momentane Lage in Nis veröffentlichte. Die Aktion in Nis war nämlich nicht die erste dieser Art. Weitere Videos auf X und Facebook sollen auch den Angriff auf Milorad Jerkan, Direktor des Gesundheitszentrums von Nis, zeigen. Auch er war mit Eiern auf offener Strasse beworfen worden.

Rücktritt der Regierung

Die Lage in Serbien hatte sich nach dem tödlichen Unglück in Novi Sad immer weiter zugespitzt. Am 1. November stürzte in der serbischen Stadt Novi Sad das Bahnhofsvordach ein und begrub mehr als 14 Menschen unter sich. Mitte März fanden daraufhin grosse Demonstrationen in Serbien statt.

Dabei forderte die Bevölkerung vor allem eines: den Rücktritt der Regierung. Der Bürgermeister von Novi Sad sowie Premierminister Vucevic sind der Forderung bereits nachgekommen. Präsident Vucic und seine Partei verbleiben jedoch im Amt.