Annina Semmelhaack alias Annina Ucatis beendet vorerst ihre Politkarriere.

Marian Nadler

Noch im Juli war Annina Ucatis (48) auf den Strassen der norddeutschen Stadt Elmshorn unterwegs und rührte fleissig die Werbetrommel für die FDP. Nur wenige Wochen später ist vorerst Schluss mit der Politikkarriere.

Wie «Bild» am Freitag berichtet, hat sie ihre Mandate als Stadtverordnete in Elmshorn und als Kreistagsabgeordnete in Pinneberg überraschend abgegeben. Die Partnerin des früheren FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold (46) hat Elmshorn bereits verlassen.

Hat die frühere Pornodarstellerin etwa keine Lust mehr auf Debatten, Abstimmungen und Sitzungen? Nein, ursächlich für den Polit-Rückzug ist ein Todesfall im privaten Umfeld der Deutschen.

Annina Ucatis ist umgezogen

Vor einiger Zeit ist die Grossmutter des Ex-Erotikstars gestorben. Ihre Familie sei daraufhin näher zusammengerückt, so Ucatis, die bürgerlich Annina Semmelhaack heisst, zum Boulevardblatt.

«Man erkennt, das Leben ist endlich», erzählt sie. «Ich möchte näher bei meiner Mutter und allgemein bei meiner Familie sein.» Sie wird zurück in die «alte Heimat» in die Nähe von Bremen ziehen.

«Möchte mich weiter engagieren»

Eine Rückkehr in den Politikbetrieb schliesst sie nicht aus. Da sie ihren Hauptwohnsitz aber nicht mehr in Schleswig-Holstein habe, sei es «rechtlich so geregelt», dass sie ihre Mandate vor Ort niederlegen müsse. «Ich möchte mich auch weiter engagieren, aber in Elmshorn geht es eben nicht mehr», betont sie.

Eine Beziehungskrise mit FDP-Mann Hagen Reinhold dementiert Ucatis. «Wir haben ja vorher schon eine Fernbeziehung geführt, das bleibt auch so.»

Die Beziehung des Erotiksternchens mit dem Politiker hatte im vergangenen Jahr für Wirbel gesorgt. «Wir haben uns über die Partei kennen- und lieben gelernt», sagte das ehemalige Pornosternchen damals der «Ostsee-Zeitung».

Die Ex-Frau des Liberalen, Karoline Preisler (52), hatte den beiden vorgeworfen, ihr Verhältnis habe schon begonnen, als Reinhold noch mit Preisler liiert war. Ucatis bestreitet dies.