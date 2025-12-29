Der amtierende kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti hat die Neuwahlen klar gewonnen. Das hat aus internationaler Sicht nicht nur Vorteile. Wir beantworten die fünf wichtigsten Fragen.

Der Ministerpräsident des Kosovo steht als grosser Sieger da

Guido Felder Ausland-Redaktor

Das Risiko der Neuwahlen hat sich für Albin Kurti (50) gelohnt: Am Sonntag konnte der amtierende Ministerpräsident Kosovos seine Macht ausbauen. Seine Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) hat um sieben Prozentpunkte zugelegt und erreicht nach Auszählung fast aller Wahllokale 49,4 Prozent der Stimmen. Ein kleiner Koalitionspartner genügt, um das Parlament mit einer absoluten Mehrheit zu dominieren.

Es kam zu Neuwahlen, nachdem es bei der regulären Wahl vom 9. Februar keine klaren Machtverhältnisse gegeben hatte und sich Kurti mit keiner anderen Partei auf eine Koalition einigen konnte. Wie früher kann Kurti nach den Neuwahlen nun praktisch wieder allein regieren. Das ist vor allem für den Konflikt mit Serbien gefährlich. Wir sagen dir, was Kurtis gutes Wahlresultat bedeutet.