Waffenruhe-Deal in Gefahr – Hamas will in letzter Minute noch Änderungen

Auf beiden Seiten feiern die Menschen bereits das baldige Waffenstillstandabkommen. Doch wie die «Jerusalem Post» berichtet, hat die Hamas kurz vor Abschluss einer Vereinbarung offenbar versucht, Änderungen durchzusetzen.

Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hielt daraufhin eine Telefonkonferenz mit dem Verhandlungsteam in Doha ab. «Entgegen einer ausdrücklichen Klausel, die Israel ein Vetorecht über die Freilassung von Massenmördern einräumt, fordert Hamas, die Identität dieser Terroristen zu bestimmen», heisst es in der Erklärung der israelischen Regierung. Netanjahu habe das Team angewiesen, «an den getroffenen Vereinbarungen festzuhalten und die Erpressungsversuche der Hamas in letzter Minute entschieden zurückzuweisen».