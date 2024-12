Schockierender Vorfall auf den Kanaren: Eine Touristin wurde beim Sonnenbaden von einem Transporter überfahren. Trotz schneller Hilfe verstarb sie noch am Strand.

Pick-up überrollt Deutsche (†64) am Strand in Gran Canaria

1/5 Am Montag wurde eine Deutsche auf Gran Canaria von einem Pick-up überfahren, der die Strandkioske belieferte. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Deutsche Touristin am Strand von Gran Canaria von Lieferwagen überrollt und getötet

Fahrer bemerkte den Unfall nicht, trotz jahrelanger Erfahrung am Strand

Vorfall ereignete sich um 12:30 Uhr, 1,5 Stunden nach erlaubter Lieferzeit

Christina Benz Redaktorin News

Sonne, Strand und Erholung, so hatte sich das deutsche Ehepaar die Ferien auf Gran Canaria vorgestellt. Doch es kam anders. Am Montag badete die 64-jährige Frau in der Sonne und verlor dabei ihr Leben – weil sie von einem Auto überrollt wurde.

Der Vorfall ereignete sich am beliebten Badestrand Playa del Inglés in San Bartolomé de Tirajana im Süden der Insel, wie die deutsche Plattform «Kanarenmarkt» berichtet. Die Frau lag gegen 12.30 Uhr am Strand, ihr Ehemann war im Wasser, als plötzlich der Pick-up auftauchte, der die Strandkioske beliefert. Der Unfall ereignete sich etwa zehn Meter von einem Kiosk entfernt. Offenbar sah der Fahrer die Frau im Sand nicht. Die Deutsche wurde vom schweren Fahrzeug erfasst.

Der Fahrer bemerkte nichts

Aufmerksame Strandbesucher alarmierten sofort den Notruf. Wenig später waren Polizei und Rettungsschwimmer vor Ort und versuchten, Erste Hilfe zu leisten. Doch als die Sanitäter des Notdienstes der Kanarischen Inseln am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Touristin feststellen.

Der Fahrer konnte durch Augenzeugen schnell ermittelt werden. Offenbar hatte er seinen fatalen Fehler nicht bemerkt. Es soll sich um einen 50-jährigen Mann handeln, der seit mehr als einem Jahrzehnt am Strand arbeitet und die Gegend bestens kennt. Umso unverständlicher ist der tödliche Unfall.

Lieferung war nicht erlaubt

Die Gemeinde San Bartolomé de Tirajana hat strenge Regeln für die Warenlieferungen. Diese sind nur zwischen 8 und 11 Uhr erlaubt. Der Fahrer war rund anderthalb Stunden später unterwegs.

Wieso der Fahrer ausserhalb der erlaubten Zeit am Strand unterwegs war, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.