Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niclas M. gibt Einblick in seine Finanzen. Schnell wird klar: Der junge Deutsche kriegt nicht nur vom Parksünder-Anzeigen nicht genug.

«Ich will immer mehr Geld haben»

Kurz zusammengefasst Der Kontostand von Niclas M. ist «siebenstellig»

Er hat mehrere Einkommensströme

Bei Niclas M. klingelt nicht nur die Staatskasse, sondern auch die eigene.

Zehntausende Anzeigen einzureichen, machte ihn nicht nur bekannt, sondern auch reich. Niclas M. (18), besser bekannt als der Anzeigenhauptmeister, hat einen «siebenstelligen» Betrag auf dem Konto, wie er im Interview mit RTL verrät. Er ist nach Eigenangaben also Millionär.

Mit dem TV-Sender hat Deutschlands bekanntester Hobby-Denunziant über seine Finanzen gesprochen. Und auch erklärt, wo das ganze Geld herkommt.

Fussballfan greift Anzeigenhauptmeister an

Neben der Jagd auf Parksünder tritt der Teenager bei Partys auf. Zudem arbeitet M. auch noch als Unternehmer im Online-Marketing. Auch über Werbekooperationen verdient er den einen oder anderen Euro. So klingelt nicht nur in der Staatskasse das Geld.

Das reicht dem fleissigen 18-Jährigen aber nicht aus. «Nebenbei gehe ich auch als Angestellter woanders arbeiten und verdiene dort zusätzliches Geld.»

Und dann ist da noch das Schmerzensgeld, das gelegentlich auf sein Konto fliesst. Nicht allen gefällt es, wenn der Anzeigenhauptmeister sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Manche werden handgreiflich.

0:47 Nach Streit mit Frau: «Anzeigenhauptmeister» fällt plötzlich zu Boden

Anfang März wurde er etwa von einem Fussballfan in einer S-Bahn im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt angegriffen, wie die «Leipziger Volkszeitung» berichtete. Der Anzeigenhauptmeister musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

«Kann damit bestens leben»

Millionär zu sein, mache M. bereits recht glücklich, dennoch könne sein Vermögen für ihn nie gross genug sein, führt er gegenüber RTL weiter aus. «Zufrieden werde ich auch nicht sein, wenn ich eine Milliarde auf dem Konto habe. Ich will immer mehr Geld haben, aber ich kann damit bestens leben», so der Jungmillionär.

Der neureiche Anzeigenhauptmeister will trotz seines Wohlstands mit dem Verkehrssünder-Verpfeifen nicht aufhören. Immer wieder geht er in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen auf Patrouille. Auch seine Touren in andere Städte gibt er nicht auf.