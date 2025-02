Dem Roten Kreuz übergeben Drei weitere Hamas-Geiseln sind frei

Die Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie sie in Chan Junis im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden.

Publiziert: vor 15 Minuten