Meteorit erhellt Himmel in Japan
Nacht wird kurz zum Tag:Meteorit erhellt Himmel in Japan

Das steckt dahinter
Ein Feuerball erleuchtet den Himmel über Japan

Ein aussergewöhnlich heller Feuerball erhellte am Dienstag den Himmel über Japan. Ein Experte hat eine plausible Erklärung parat.
Publiziert: 18:31 Uhr
Ein heller Lichtblitz am Himmel in Westjapan.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

  • Riesiger Feuerball über Japan verblüfft Augenzeugen
  • Augenzeuge beschreibt Phänomen
  • Über 500'000 Feuerbälle treffen jährlich auf die Erde
Marian NadlerRedaktor News

Am späten Dienstagabend schoss im Westen Japans ein riesiger Feuerball über den Himmel. Das Phänomen verblüffte Augenzeugen. Eine Alien-Invasion?

Nein, sagen Experten. Es handelt sich um ein Naturphänomen.

Aussergewöhnlich hell

Kurz nach 23 Uhr Ortszeit (16 Uhr Schweizer Zeit) tauchten im Internet Videos und Fotos der extrem hellen Lichtkugel auf, die Hunderte von Kilometern weit sichtbar war, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

«Ein weisses Licht, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, kam von oben herab und wurde so hell, dass ich die Umrisse der Häuser um uns herum deutlich erkennen konnte», sagte ein Augenzeuge, der gerade in der Präfektur Miyazaki unterwegs gewesen war, dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK.

«Es kam mir vor, wie am helllichten Tag. Einen Moment lang wusste ich nicht, was passiert war, und war sehr überrascht.» Toshihisa Maeda, Leiter des Sendai Space Museum in der Region Kagoshima im Südwesten Japans, sagte, es sei ein aussergewöhnlich heller Meteorit. Er beschrieb das Ereignis als ein Phänomen, bei dem Staubpartikel oder Asteroidenfragmente aus dem Weltraum hell leuchten, wenn sie in die Atmosphäre eintreten und verglühen.

Mehr als 500'000 Feuerbälle pro Jahr

Der Himmelskörper landete offenbar im Pazifik. «Die Leute berichteten, sie hätten die Luft vibrieren gespürt. Das Licht war so hell wie der Mond», sagte Maeda.

Objekte, die solche Feuerbälle verursachen, können laut Nasa über einen Meter gross sein. Meteoriten sind relativ häufig: Über 500'000 Feuerbälle pro Jahr treffen auf die Erde. Die meisten von ihnen fallen jedoch über Ozeanen und unbewohnten Gebieten herunter.

