Die Welt hat keine Zukunft und wird untergehen oder im Chaos verschwinden – davon sind Verschwörungstheoretiker oder auch die Zeugen Jehovas überzeugt. Doch jetzt scheint sich eine weitere Personengruppe dazuzugesellen: die Superreichen.

Auch die Tech-Milliardäre sorgen sich offenbar zunehmend vor einem Weltuntergang. Allerdings unterscheiden sie sich in der Vorbereitung grundlegend von den Endzeit-Beschwörern. Während Letztere vor allem Lebensmittel in Konservendosen und WC-Papier im hauseigenen Keller anlegen, bauen die besorgten Superreichen Luxusbunker. Äusserst verschwenderisch, höchst modern und unter der Erde: So soll ihr Refugium aussehen.

Ausschweifender Lebensstil auch unter der Erde

Bis jetzt gibt es nur computergenerierte Bilder. Möglicherweise ändert sich das bald: Die Firma Safe plant 2026 unter dem Projektnamen Aerie, Schutzbunker à la Wellnessressort zu bauen. Der erste Bunker soll im US-Bundesstaat Virginia entstehen und 300 Millionen Dollar kosten, berichtet der «Stern». Die Idee dahinter: Mehrere Standorte sollen ein weltweites Netz formen. So muss keiner der Superreichen fürchten, ungeschützt seinen eigenen Bunker zu verlassen. Denn: Es gibt immer noch das Bunker-Ressort.

Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Schwimmbäder, Sauerstoffkammern, Eisbäder, ganze Appartements und auch eine Arztpraxis. Eine Schweizer Firma namens Oppidum wollte auch ein Stück vom Kuchen – jedoch erfolglos. Mittlerweile wurde der Betrieb eingestellt. Bilder des Projekts strotzen trotzdem vor Luxus. Sogar ein unterirdischer Garten, der als Oase dienen soll, ist auf den Bildern zu sehen.

Sorgen vor Eindringlingen muss man sich offenbar auch nicht machen. Gemäss «Stern» machen eine biometrische Authentifizierung und Sicherheitsschleusen den Bunker zu einem exklusiven Zufluchtsort, während auf der Erde eine Zombieapokalypse oder ein Bürgerkrieg wütet.

Künstliche Intelligenz als Grund für Bunker-Bau

Doch wer sind die besonders ängstlichen Superreichen? Dazu zählen wohl unter anderen die US-Tech-Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos. Der mutmassliche Grund: die künstliche Intelligenz.

«Die Tech-Milliardäre bauen Bunker mit Feuergräben, um sich vor Angreifern zu schützen», sagte Douglas Rushkoff, der kürzlich am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon ZH eine Rede hielt. Er ist als Professor an der New York University tätig. «Der Gründer einer erfolgreichen Social-Media-Plattform sagte mir, er lösche alle seine Spuren im Internet. Er veröffentliche auch nichts Negatives über KI – aus Angst, die KI könnte das gegen ihn verwenden, wenn sie dereinst das Sagen habe», erzählt er weiter.