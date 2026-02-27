Ein Pariser Bäcker triumphiert! Sithamparappillai Jegatheepan gewinnt mit seinem «Baguette Tradition» den Grand Prix de la Baguette 2026 und darf ein Jahr lang den Élysée-Palast beliefern.

Pariser Bäcker Sithamparappillai Jegatheepan gewinnt prestigeträchtigen Grand Prix de la Baguette

Preisgeld von 3'650 Franken und Belieferung des Élysée-Palasts für ein Jahr

Eine kleine Stadtteil-Bäckerei hat in Paris den renommierten Grand Prix de la Baguette gewonnen. «Ich habe zum ersten Mal teilgenommen und gleich gewonnen», freute sich Sithamparappillai Jegatheepan, der Inhaber der Bäckerei «Le Fournil de Didot» im 14. Arrondissement.

Mit seinem «Baguette Tradition» qualifizierte sich der 43-Jährige unter 143 teilnehmenden Bäckereien für den zum 33. Mal organisierten Wettbewerb. Beurteilt wurden die Brote nach Kriterien wie Geschmack, Geruch, Kruste und Textur. Kunden drängten sich am Vormittag in der kleinen Bäckerei, um dem Bäcker und seinem strahlenden Team zu gratulieren.

Er hat die Bäckerei vor ein paar Jahren übernommen

Neben einem Preisgeld von 4000 Euro (rund 3650 Franken) winkt dem Bäcker ein enormer Zugewinn an Renommee und Kundschaft und insbesondere das Privileg, während eines Jahres den Élysée-Palast mit Baguettes beliefern zu dürfen. Er werde wohl auch Präsident Emmanuel Macron treffen, freute sich Jegatheepan, der die Bäckerei 2022 übernommen hatte.

Rund 650 Baguettes backt er täglich, 20 Minuten sind diese bei 270 Grad im Ofen. Zu seinem Erfolgsrezept verrät der Bäcker nur, dass es wichtig ist, den Teig lange genug gehen zu lassen – mindestens 24 Stunden.

Nicht bloss ein Stück Brot

Nach den Zahlen der Bäckerinnung gibt es in Paris 1118 Bäckereien. Wie die Stadtverwaltung ausgerechnet hat, können 93 Prozent der Bevölkerung die nächstgelegene Bäckerei binnen fünf Minuten zu Fuss erreichen.

Dabei ist das Baguette für die Franzosen nicht bloss ein Stück Brot, sondern eine Säule der Kultur und das meist gegessene Brot im Land. Vor gut drei Jahren ernannte die UN-Kulturorganisation Unesco das Baguette zum immateriellen Kulturerbe.