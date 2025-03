Drei Einbrecherinnen drangen in die Wohnung einer Polizistin im deutschen Stade ein. Die Beamtin, die zu Hause war, nahm eine 42-jährige Verdächtige fest, während zwei weitere flohen. Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am helllichten Tag.

Die Polizistin nahm die Einbrecherin in ihrer Wohnung in Stade fest. Foto: keystone-sda.ch

AFP Agence France Presse

Ausgerechnet in die Wohnung einer Polizistin sind drei Einbrecherinnen am helllichten Tag im niedersächsischen Stade eingestiegen. Die Beamtin, die sich gerade zu Hause befand, nahm eine Verdächtige «auf frischer Tat» fest und übergab sie an Kollegen, wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden anderen Täterinnen flohen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei rechneten die Einbrecherinnen offenbar nicht damit, dass sich jemand in der Wohnung befand. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine 42-Jährige.

Sie wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Ende der polizeilichen Massnahmen und der Hinterlegung einer sogenannten Sicherheitsleistung entlassen.