Die Malediven führen ein wegweisendes Tabakverbot für alle nach 2007 Geborenen ein. Mit einem landesweiten Fackellauf wurde die Initiative gefeiert, die Verkauf, Kauf und Konsum von Tabak für diese Altersgruppe untersagt.

Die Malediven setzen sich aus mehr als tausend kleinen Inseln zusammen. Bei Touristen aus aller Welt ist das Land wegen seiner weissen Sandstrände ein beliebtes Ziel für Luxusreisen. Foto: AFP

Darum gehts Malediven feiern Tabakverbot für unter 18-Jährige als historischen Schritt

Nationaler Fackellauf mit Schulen, Gemeinden und Ministerien zur Feier

Verkauf, Kauf und Konsum für nach 1. Januar 2007 Geborene verboten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Malediven haben den Beginn des seit längerem angekündigten Tabakverbots für 18-Jährige und jüngere als historischen Schritt hin zu einer rauchfreien Generation gefeiert.

An einem «Nationalen Fackellauf» nahmen am Samstag unter anderen Schulen und Gemeindevertreter sowie Mitarbeiter von Ministerien des Inselsstaats im Indischen Ozean teil, wie aus verschiedenen Posts des maledivischen Gesundheitsministeriums auf der Plattform X hervorgeht.

«Heute gehen wir einen historischen Schritt»

Ab jetzt ist der Verkauf, Kauf und Konsum von Tabakprodukten für Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren sind, verboten, wie das Onlineportal The Press und andere Medien berichteten. Darüber hinaus sei es Personen unter 21 Jahren untersagt, an Verkäufen oder kommerziellen Veranstaltungen mit Tabakbezug teilzunehmen. Das Verbot gilt auch für Touristen.

Damit sollten junge Menschen noch besser vor Tabakkonsum geschützt werden, so das Portal. Die Malediven seien nun das einzige Land mit einem solchen Generationenrauchverbot, schrieb das indische Business-Portal Mint.

«Heute gehen wir einen historischen Schritt in Richtung tabakfreie Malediven», schrieb First Lady Saajidhaa Mohamed, die Ehefrau des maledivischen Präsidenten Mohamed Muizzu, auf X. «Dies ist ein mutiger, wissenschaftlich basierter Schritt, um den Kreislauf der Sucht zu durchbrechen und Krankheiten vorzubeugen.» So sichere der Inselstaat den Jugendlichen eine gesündere und stärkere Zukunft.