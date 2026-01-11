Mann erschiesst sechs Menschen in Mississippi – verhaftet

Amoklauf im US-Bundesstaat Mississippi. Ein Mann erschoss in Clay County vier Familienmitglieder und zwei weitere Personen. Die Polizei sucht nach einem Motiv für die Morde.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eine Bluttat erschüttert Clay County im US-Bundesstaat Mississippi. Bei einem Amoklauf am Freitagabend (Ortszeit) erschoss ein Mann sechs Menschen, darunter ein 7-jähriges Mädchen.

Der Sheriff von Clay County, Eddie Scott, identifizierte den Verdächtigen als Daricka M. (24). Der mutmassliche Täter sei in Haft und solle wegen Mordes angeklagt werden. Bei einer Verurteilung droht M. die Todesstrafe, berichtet die «New York Post».

Vier Familienmitglieder unter den Opfern

Laut dem Lokalsender WTVA begann der Amoklauf kurz vor 19 Uhr. M. soll in einem Haus seinen Vater (67), Onkel (55) und Bruder (33) erschossen haben. Anschliessend habe er den Pick-up-Truck seines Bruders gestohlen und sei zu einem anderen Haus gefahren.

Dort sei er eingebrochen und habe versucht, jemanden sexuell zu missbrauchen. Anschliessend soll er eine 7-Jährige durch einen Schuss in den Kopf getötet haben. Das Mädchen war laut der Polizei ebenfalls mit M. verwandt.

Im Haus befanden sich zu dem Zeitpunkt laut dem Sheriff zwei weitere Kinder und eine erwachsene Person. Diese liess der Verdächtige am Leben.

In gestohlenem Auto festgenommen

Die Ermittler glauben, dass M. anschliessend zu einem weiteren Haus fuhr. Dort fanden die Ermittler den Pick-up hinter dem Haus versteckt und die Leichen von zwei Männern. Auch sie waren offenbar durch Schüsse in den Kopf getötet worden.

Einer der Männer war laut Polizei Pastor einer örtlichen Kirche. Welche Verbindung zwischen den letzten Opfern und M. bestand, ist laut Polizei noch unklar. Kurz nach den Morden wurde M. in einem Auto festgenommen, das in der Nähe des letzten Tatorts gestohlen wurde.