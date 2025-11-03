Ein dänisches Gericht hat im Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und Stephan Hensel entschieden. Block verliert das Sorgerecht für ihre Kinder Klara (15) und Theodor (11) und darf sie nicht mehr sehen. Grund sei die Traumatisierung der Kinder.

Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen

1/4 Hartes Urteil im Fall Block – Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen. Foto: AFP

Darum gehts Christina Block verliert Sorgerecht für ihre Kinder nach Gerichtsentscheidung in Dänemark

Kinder leben unter Sicherheitsmassnahmen und geheimer Identität bei ihrem Vater

Das dänische Gericht Vestre Landsret hat eine folgenschwere Entscheidung im Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block (52) und Stephan Hensel (60) getroffen. Wie «Bild» berichtet, verliert Block das Sorgerecht für ihre Kinder Klara (15) und Theodor (11) und darf sie künftig nicht mehr sehen.

Laut dem Gerichtsurteil erhält Hensel das alleinige Sorgerecht. Das Gericht begründet seine Entscheidung mit der schweren Traumatisierung der Kinder, die wiederholt erklärt haben, keinen Kontakt zur Mutter haben zu wollen.

Die Forderung von Christina Block nach einer neuen kinderpsychologischen Begutachtung wurde abgelehnt. Das Gericht befand, dass eine solche Untersuchung den Kindern schaden würde. Es liegen bereits umfangreiche Belege wie Schulberichte und Kinder- und Jugendgespräche aus den Jahren 2024 bis 2025 vor.

Kinder seien stark traumatisiert

Der Hintergrund dieses Falles ist komplex. Christina Block ist in Deutschland wegen Kindesentführung angeklagt. In der Neujahrsnacht 2023/2024 wurden die Kinder gewaltsam von maskierten Personen entführt und ihrer Mutter übergeben. Block bestreitet jegliche Beteiligung an diesem Vorfall.

Die Kinder leben seither unter Sicherheitsmassnahmen und mit geheimer Identität bei ihrem Vater in Dänemark. Laut dänischen Behörden und Kinderpsychologen sind sie stark traumatisiert.

Das Gericht sieht keine Anzeichen für eine Entfremdung der Kinder durch Stephan Hensel. Die angespannte Sicherheitslage und die fehlende Kooperationsbereitschaft von Christina Block machen ein geteiltes Sorgerecht unmöglich. Zudem stehen die Kinder unter grossem psychischen Druck.

«Ich bin erschüttert über das Urteil»

Die Richter entschieden auch, dass kein Umgang zwischen Mutter und Kindern stattfinden soll, da die Kinder keinen Wunsch nach Kontakt geäussert haben und die Sicherheitsmassnahmen solche Treffen unzumutbar machen würden.

Christina Block reagierte bestürzt auf das Urteil. In einer ersten Stellungnahme sagte sie: «Ich bin erschüttert über das Urteil in Dänemark». Stephan Hensel wollte sich auf Anfrage von «Bild» nicht zu dem Urteil äussern.