Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Châtel-St-Denis in Kanton Freiburg ist ein Mann ums Leben gekommen.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Freiburg wurde am Montag um 11.20 Uhr über einen Arbeitsunfall in einer Firma in Châtel-St-Denis informiert. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei ein 59-jähriger Mann schwer verletzt. Er verstarb noch vor Ort, heisst es. Die genauen Umstände des Unfalls seien Gegenstand laufender Ermittlungen, wie die Polizei schreibt.