Ein Glückspilz aus Frankreich gewinnt bei der Eurodreams-Ziehung eine monatliche Zahlung von 2222 Franken für fünf Jahre. Die sechs richtigen Zahlen wurden getippt, doch die Traumzahl fehlte, weshalb der Hauptgewinn ausblieb.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Frankreich erhält dank der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 10, 11, 20, 30, 32 und 33 getippt, wie Swisslos mitteilte.

Nur die Traumzahl 4 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.