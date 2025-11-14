DE
FR
Abonnieren

Bus kracht in Haltestelle
Video zeigt die Unfallstelle in Stockholm

In Stockholm ist ein Bus in eine Haltestelle gefahren. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Es soll auch Tote gegeben haben.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen