Der Brite muss nun 12 Jahre in den Knast. Foto: Essex Police

Auf einen Blick Ehemaliger Lehrer und Chorleiter wegen Missbrauchs zu 12 Jahren Haft

Er missbrauchte 19 Kinder und filmte sie heimlich

Er missbrauchte 19 Kinder und filmte sie heimlich

Zwischen 1980 und 2021 beging er dutzende Sexualstraftaten

Vor einigen Jahren erhielt David P.* wegen seiner pädagogischen Leistungen noch einen Orden, jetzt muss er ins Gefängnis: Ein ehemaliger Lehrer und Chorleiter ist in England wegen des dutzendfachen Missbrauchs von Jungen zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der 66-Jährige war verhältnismässig bekannt: Er wurde in der Vergangenheit für seine Verdienste um das Bildungswesen mit einem royalen Orden ausgezeichnet und wirkte als Musiker an mehreren Filmprojekten mit.

Zwischen 1980 und 2021 missbrauchte der Mann insgesamt 19 Kinder in Ostlondon, wo er als Chorleiter wirkte, und in dem Ort Brentwood nordöstlich der britischen Hauptstadt, wo er als Lehrer arbeitete.

«Wenn Sie nicht festgenommen worden wären, hätten Sie weitergemacht»

Vor Gericht räumte der Angeklagte mehrere Sexualstraftaten ein. Der ehemalige Lehrer hatte den Jungen bei sich zu Hause auch grosse Mengen Alkohol zu trinken gegeben. Dort wurde eine Videokamera gefunden, mit der er heimlich Aufnahmen gemacht hatte.

«Wenn Sie nicht festgenommen worden wären, hätten Sie weitergemacht», sagte die Richterin, die den Täter einen «manipulativen Pädophilen» nannte. Nach Angaben der Ermittler hielt sich der Mann wegen seiner Prominenz für «unantastbar».

