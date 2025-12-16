Bei einem Messerangriff in einer Bildungseinrichtung nahe Moskau wurde ein zehnjähriger Schüler getötet. Ein 15-jähriger Täter attackierte einen Wachmann den Viertklässler mit einem Messer. Der Verdächtige wurde festgenommen, Ermittlungen laufen.

Notruf ging gegen 9 Uhr ein, zehnjähriger Junge starb an Verletzungen

Bei einem Messerangriff an einer Bildungseinrichtung in der Region Moskau ist ein Schüler (†10) getötet worden. Nach Angaben des Ermittlungskomitees attackierte ein 15-Jähriger am Dienstagmorgen in der Siedlung Gorki-2 einen Wachmann und einen Schüler mit einem Messer.

Der Schüler erlag demnach seinen Verletzungen. Die Behörde leitete Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes ein.

Nach Polizeiangaben wurde der Verdächtige festgenommen. Demnach ging gegen 9 Uhr ein Notruf ein. Ein Schüler soll demzufolge mit einem Messer einen Wachmann angegriffen und einen zehnjährigen Schüler so damit verletzt haben, dass der Junge an den Folgen starb.

T-Shirt mit «No Lives Matter»

Der 15-Jährige hatte seine Tat offenbar auch noch gefilmt. In einem Video, das auf Social Media kursiert, ist zu sehen, wie er sich einer Gruppe von Schülern mit ihrer Lehrerin nähert und sie nach ihrer Nationalität fragt. In diesem Moment näherte sich ihm ein Wachmann von hinten. Der Angreifer sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und rannte dann mit einem Messer hinter den Schülern her. Er holte einen von ihnen auf der Treppe ein und stach ihm mit dem Messer in den Hals.

Medienberichten zufolge trug der Täter dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift «No Lives Matter» und einen Helm mit rechten Parolen, darunter auch ein Zitat des Charleston-Schützen Dylann Roof. Roof hatte 2015 neun dunkelhäutige Menschen in einer Kirche in Charleston ermordet.