Mindestens 15 Tote nach Massenpanik bei Hindu-Fest Kumbh Mela

Tragödie beim Kumbh Mela in Indien: Mindestens 15 Menschen starben bei einer Massenpanik. Das Unglück ereignete sich in Prayagraj, wo derzeit das grösste religiöse Fest der Welt stattfindet.

Brutaler Vorfall in Indien

1/2 Mindestens 15 Menschen sind nach einer Massenpanik beim Hindu-Fest Kumbh Mela in Nordindien gestorben. Foto: x/TReporta

AFP Agence France Presse

Bei einer Massenpanik beim Hindu-Fest Kumbh Mela in Nordindien sind nach Angaben eines Arztes in der Nacht auf Mittwoch mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

«Mindestens 15 Menschen sind bislang gestorben. Andere sind in Behandlung», sagte der Mediziner in der Stadt Prayagraj, wo das Festival stattfindet, am Mittwoch unter Bedingung der Anonymität. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah Rettungskräfte und Pilger, die Opfer vom Ort des Geschehens evakuierten sowie Menschen, die über einen Zaun kletterten.

Ein Beamter der Lokalregierung, Akanksha Rana, sagte der Nachrichtenagentur PTI, dass die Massenpanik begonnen habe, nachdem Sicherheitsabsperrungen «zerbrochen» seien.

Das seit Jahrhunderten gefeierte Fest dauert bis zum 26. Februar und findet dieses Mal in Prayagraj am Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna in Nordindien statt. Der hinduistischen Mythologie zufolge kommt noch ein dritter, unsichtbarer Fluss hinzu, der Saraswati.

Kumbh Mela gilt als grösstes religiöses Fest der Welt. Es begann am 13. Januar, über den gesamten Zeitraum des Festes werden etwa 400 Millionen Pilger erwartet.