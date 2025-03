Brutaler Angriff in Gera (D) Frau (46) in Tram von Unbekanntem angezündet

Schockierender Vorfall in Thüringen: In einem Tram in Gera wurde eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts, während der Täter noch auf der Flucht ist.