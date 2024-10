Die Moldau will den angestrebten EU-Beitritt in die Verfassung aufnehmen. Doch die Abstimmung am Sonntag ist für das Mini-Land gefährlich. Der Kreml wetzt bereits die Messer. Experte Ulrich Schmid erklärt, wie Russland reagieren dürfte.

Brüssel oder Moskau? Was die EU-Abstimmung am Sonntag für die Moldau bedeutet

Seit bald drei Jahren führt Russland in der Ukraine einen Angriffskrieg. Folgt bald die nächste Invasion? Foto: keystone-sda.ch

Guido Felder Ausland-Redaktor

Wenn wir in der Schweiz abstimmen, sorgt das Resultat bei den Verlierern am Sonntagabend oft für rote Köpfe. Doch am Montag ist die Niederlage verdaut, man geht wieder zur Tagesordnung über.

Anders dürfte es beim Referendum am Sonntag in der Republik Moldau sein: Stimmen die Moldauer einem EU-Beitritt zu, müssen sie mit einer heftigen Reaktion der Russen rechnen, die im kleinen Land zwei autonome Gebiete unterstützen. Selbst von einer Invasion ist die Rede. Wie realistisch ist dieses Szenario?