Lawinenunglück am Pitztaler Gletscher: Zwei deutsche Brüder gerieten in Lebensgefahr. Einer der beiden wurde schwer verletzt, sein Bruder überlebte zwei Lawinenabgänge unverletzt dank seines Airbags.

Deutscher (51) überlebt zwei Lawinen an einem Tag

Brüder verunglücken in Österreich

Zum ersten Lawinenabgang kam es am Pitztaler Gletscher auf etwa 3050 Metern Höhe. Foto: imago/imagebroker

Auf einen Blick Deutsches Brüderpaar löst Lawine aus, ein Bruder schwer verletzt

Lawinenairbag rettet Mann (51) zweimal vor Verschüttung

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag war ein deutsches Brüderpaar (45 und 51) im österreichischen Skigebiet Riffelsee unweit des Pitztaler Gletschers unterwegs. Gegen Mittag stiegen beide vom Skigebiet Pitztaler Gletscher in Richtung des Berges Mittagskogel auf. Dabei folgten sie einer bereits vorhandenen Aufstiegsspur und beschlossen gemeinsam in eine noch nicht befahrene Rinne einzufahren.

Der 45-Jährige fuhr als Erster in eine sehr steile Rinne ein. Der 51-Jährige folgte seinem Bruder im geringen Abstand. Während der Abfahrt löste sich auf rund 3050 Metern eine Schneebrettlawine, welche den 45-jährigen Deutschen erfasste und rund 500 Meter weit mitriss. Der 51-Jährige konnte seinen Lawinenairbag ziehen, wurde von der Lawine nicht verschüttet und begann umgehend mit der Suche nach dem Verschütteten, wobei er seinen Bruder schwer verletzt an der Schneeoberfläche fand und anschliessend einen Notruf absetzte. Das schreibt die Landespolizeidirektion Tirol in einer Mitteilung.

Lawinenairbag rettet Deutschen gleich zweifach

Der 45-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungshelkopters am Lawinenkegel versorgt und im Anschluss in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Dem unverletzten 51-Jährigen, dem der Abtransport mit dem Helikopter angeboten wurde, lehnte ab und beharrte darauf, aus eigener Kraft ins Tal hinabzufahren.

Als der Helikopter die Unfallstelle verlassen hatte, setzte der Deutsche seine Fahrt allein fort. Nach einer kurzen Querung löste er dabei ein weiteres Schneebrett aus, das ihn rund 300 Meter mitriss. Der Mann konnte wieder seinen Lawinenairbag ziehen und wurde von den Schneemassen nicht verschüttet. Der 51-Jährige konnte anschliessend seine Skiausrüstung in den Schneemassen wieder auffinden und setzte seine Fahrt erneut in Richtung Tal fort. Er wurde schliesslich von der Bergrettung Innerpitztal unverletzt zur Talstation gebracht.