1/4 Nach einem Flug normalisierte sich Karen Cooks Ohrendruck nicht mehr. Seither leidet sie an einer Hyperakusis.

Fabienne Maag Praktikantin News

Jedes Geräusch ist eines zu viel. Für Karen Cook (49) aus Liverpool ist die Welt zu laut – die ehemalige Flugbegleiterin leidet an einer sogenannten Hyperakusis. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Geräuschempfindlichkeit, bei der das Hörsystem schnell überreizt. Die Folgen sind Schmerzen und ein Pfeifen im Ohr.

Die seltene Ohrenkrankheit ist entweder ein Ausdruck einer psychischen Beeinträchtigung oder kann aufgrund einer früheren Mittelohrentzündung auftreten. Als Flugbegleiterin musste sie sich ständigen Druckunterschieden aussetzen, da der Druck in der Flugzeugkabine vom inneren Ohrendruck abweichen kann.

«Ich habe die wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren»

Eines Tages, nach einem langen Flug, normalisierte sich der Ohrendruck der Britin jedoch nicht mehr, wie «The Sun» berichtet. Das verursachte bei ihr ein stetiges Pfeifen und starke Schmerzen. Im Februar 2022 erhielt sie dann die Diagnose: Hyperakusis.

Ihre Beschwerden reichen so weit, dass sie sich sogar von ihrer Familie abkapseln muss. «Etwas so Schönes wie das Lachen meiner Kinder, ihre Stimmen zu hören, ist für mich wie Folter», so Cook. Sie habe das Gefühl, die wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren zu haben. «Jedes Mal, wenn ich mit meinem Mann Nick und meinen Kindern ausging oder zusammensass, war der Lärm, den sie machten, unerträglich.»

Die einzige Linderung ihrer Schmerzen: sich in ein anderes Zimmer zurückzuziehen. Sie liess einen Hörtest über sich ergehen und probierte bereits verschiedene medizinische sowie alternative Therapien aus – jedoch ohne Erfolg.

Frühere Mittelohrentzündung war vermutlich Ursache

Die behandelnden Ärzte gehen bei Cook davon aus, dass eine frühere Mittelohrentzündung die Krankheit ausgelöst haben könnte. «Ich möchte, dass Menschen, die so leiden wie ich, nicht von Ärzten oder Familienmitgliedern abgewiesen werden, die glauben, man bilde sich alles nur ein. Uns wird immer gesagt, dass das Schlimmste, was passieren kann, ein Hörverlust oder Taubheit ist – aber ein Tinnitus oder eine Hyperakusis sind genauso belastend.»

Sie versucht deshalb, so schnell wie möglich ein Heilmittel für sich zu finden, damit sie endlich wieder an ihrem Familienleben teilhaben kann.