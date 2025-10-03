US-Präsident Donald Trump meldet sich zu Wort und schickt eine klare Ansage in Richtung der Hamas. Er stellt der Terrorgruppe ein Ultimatum, sonst «breche die Hölle los».

1/5 Donald Trump schickt eine letzte Warnung Richtung Hamas. Foto: IMAGO/Avalon.red

US-Präsident Donald Trump tobt. Weil die Hamas sich bislang noch nicht zum Friedensplan geäussert haben, stellt er ihnen ein neues Ultimatum. «Die Hamas ist seit vielen Jahren eine skrupellose und gewalttätige Bedrohung im Nahen Osten!», schreibt er auf Truth Social.

Über 25'000 «Soldaten» der Hamas seien bereits getötet worden und die meisten der übrigen anderen seien «umzingelt», schreibt der 79-Jährige weiter. Sie sitzen «militärisch in der Falle und warten nur darauf, dass ich das "Go" gebe, damit ihr Leben schnell ausgelöscht wird», droht Trump.

Letztes Ultimatum gestellt

Er spricht von einem Glück für die Hamas, dass sie eine letzte Chance erhalten. «Lasst alle Geiseln frei, einschliesslich der Leichen», fordert er. Bis Sonntagabend 18 Uhr lautet die Deadline. Bis dahin müsse eine Einigung erzielt werden. Sollten sie diese letzte Chance nicht nutzen, «eine Hölle, wie sie sie noch nie gesehen haben, über die Hamas hereinbrechen», so Trump. Es werde auf die eine oder andere Weise Frieden im Nahen Osten geben, verspricht Trump.

Alle unschuldigen Palästinenserinnen und Palästinenser fordert er auf, das Gebiet, in dem «in Zukunft möglicherweise viele Menschen sterben werden», unverzüglich zu verlassen. Der unschuldigen Bevölkerung verspricht er in seinem Post, dass Hilfe bereitstehen werde und sie gut versorgt würden.

«Wir wissen, wo ihr seid, ihr werdet gejagt und getötet werden», schreibt Trump. Das Abkommen schone auch das Leben aller verbleibenden Hamas-Kämpfer, schreibt Trump. «Die Gewalt und das Blutvergiessen werden aufhören».