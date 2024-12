Bluttat in New York: Wie diverse US-Medien berichten, wurde der Boss eines milliardenschweren Versicherungskonzernes vor dem Hilton-Hotel erschossen. Er erlag seinen schweren Verletzungen im Spital.

Bluttat vor Hilton Hotel in New York

1/2 Brian Thompson war CEO eines milliardenschweren Konzernes. Foto: United Healthcare

Janine Enderli Redaktorin News

Der CEO des amerikanischen Versicherungskonzernes UnitedHealth, Brian Thompson (†50) wurde am Mittwochmorgen (Ortszeit) vor dem Hilton-Hotel New York durch mehrere Schüsse in die Brust tödlich verletzt. Laut der Polizei war die Tat gezielt und galt höchstwahrscheinlich Thompson.

Brian Thompson, 50, befand sich gegen 6.46 Uhr vor dem Hotel, als ein maskierter Mann auf den CEO schoss und von der 6th Avenue in Richtung Osten flüchtete, wie die Polizei gegenüber der «New York Post» mitteilte. Thompson starb kurz nach der Attacke im Spital.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Täter flüchtete mit Velo

Bislang gab es laut der New Yorker Polizei noch keine Festnahme. Der Verdächtige trug offenbar eine cremefarbene Jacke, eine schwarze Gesichtsmaske und schwarz-weisse Turnschuhe. Nach der Tat flüchtete er mit einem Velo. Der Schütze sei angeblich selbst nicht Gast des Hilton-Hotels gewesen.

Laut Linkedin war Thompson seit 2004 bei United Health. 2021 stieg er zum CEO des Konzerns auf.