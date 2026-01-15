Leo XIV empfing Familienangehörige der italienischen Brandopfer von Crans-Montana im Vatikanpalast. Er sei sehr gerührt, sagte er und fragte angesichts des Dramas: «Warum, Herr, warum...».

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Ich wollte die Möglichkeit haben, in einer Zeit der Prüfung unseres Glaubens zu teilen», sagte der Papst dann, und fragte angesichts des Dramas: «Warum, Herr, warum...».

Im Anschluss sollen die Familien im Palazzo Chigi, dem Sitz der italienischen Regierung, empfangen werden, wie die italienische Nachrichtenagentur Askanews berichtete.

Bei dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in der Neujahrsnacht sind auch sechs italienische Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren ums Leben gekommen. Insgesamt starben 40 Menschen.