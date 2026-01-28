Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Brand in einem fünf-Sterne-Hotel in Savoyen sind mehr als 260 Menschen aus zwei Unterkünften in Sicherheit gebracht worden. Die Löscharbeiten waren am Mittwochmorgen noch im Gange.



Bei den Evakuierten handle es sich zum einen um 83 Gäste und Mitarbeitende des vom Brand betroffenen Hotels, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Weil die Gefahr bestanden habe, dass sich das Feuer über das Dach auf ein benachbartes Hotel ausbreite, seien zudem auch mehr als 180 Personen aus jenem Gebäude weggebracht worden.

Vier Feuerwehrleute medizinisch betreut

Alle Betroffenen wurden laut den lokalen Behörden in anderen Hotels in Courchevel untergebracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, laut BFMTV mussten jedoch vier Feuerwehrleute medizinisch betreut werden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.



Rund 60 Feuerwehrleute standen im Einsatz. In der Umgebung des Brandorts stehen stehen mehrere Luxushotels und grosse Holzchalets dicht beieinander. Die Feuerwehr hatte in der Nacht auf Mittwoch von schwierigen Löscharbeiten gesprochen. Eine dicke Schneeschicht auf den Dächern mache es den Einsatzkräften schwer, Rauchabzüge zu finden.