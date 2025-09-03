Der fast 40 Jahre alte Riese A23a, lange einer der grössten Eisberge der Welt, schmilzt im warmen Südatlantik rapide. Einst wog er fast eine Billion Tonnen, jetzt ist er nur noch halb so gross – und könnte in wenigen Wochen vollständig verschwinden.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Einst so gross wie Mallorca, nun ein schmelzender Koloss: Der Eisberg A23a, jahrzehntelang einer der grössten und ältesten der Welt, löst sich im warmen Südatlantik auf.

Einst war A23a 4000 Quadratkilometer gross und 400 Meter tief. Jetzt schmilzt er rapide dahin.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass er in wenigen Wochen vollständig verschwunden sein könnte. «Das Wasser ist viel zu warm, als dass er sich halten könnte», sagte Andrew Meijers von der britischen Forschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS) der Nachrichtenagentur AFP. Der Eisberg schmelze kontinuierlich, und dieser Prozess beschleunige sich.

Bruchstücke von der Grösse Mallorcas

Noch vor wenigen Monaten brachte der A23a fast eine Billion Tonnen auf die Waage und bedeckte eine Fläche von der Grösse Mallorcas. In den vergangenen Wochen brachen riesige Stücke ab – insgesamt rund 400 Quadratkilometer.

Auch kleinere Fragmente, von denen viele gross genug sind, um die Schifffahrt zu gefährden, treiben in seiner Umgebung. Eine Analyse von Satellitenbildern des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigt, dass der Koloss inzwischen nur noch halb so gross ist.

Fast 40-jährige Reise

Der A23a hat eine ungewöhnliche Geschichte. Bereits 1986 brach er von der Antarktis ab, lief jedoch bald auf Grund und blieb über drei Jahrzehnte am Meeresboden festgefroren. Erst 2020 löste er sich endgültig und trieb mit dem antarktischen Zirkumpolarstrom in den Südatlantik.

Im März dieses Jahres blieb er vor der abgelegenen Insel Südgeorgien erneut stecken. Das weckte Befürchtungen, er könnte riesige Kolonien von Pinguinen und Robben am Zugang zu Nahrung hindern. Ende Mai setzte er seine Reise fort – nur um nun im wärmeren Wasser und durch starke Wellen zermürbt zu werden.

Einst König der Meere

Forscher zeigen sich überrascht, dass der Eisberg überhaupt so lange überdauert hat. «Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit», sagt Meijers. Seine enorme Grösse habe ihm ermöglicht, länger zu bestehen und weiter zu driften als viele andere. Doch selbst ein Gigant wie der A23a ist nicht unbesiegbar.

Das Schmelzen von Eisbergen ist zwar ein natürlicher Prozess, doch die Geschwindigkeit, mit der grosse Eismassen aus der Antarktis verschwinden, nimmt laut Experten zu.

Immer wärmere Gewässer und steigende Wellenenergie setzen den Eisbergen stärker zu als früher. Einst war Eisberg A23a der König der Meere. Jetzt droht er innerhalb von Wochen zu verschwinden.