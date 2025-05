Die Maschine kam offenbar aus Porto. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Aviation-Stock

Bombendrohung am Flughafen Brüssel: Gegen eine Maschine der Ryanair ging am Dienstag ein Bombenalarm ein. Weil sich die Maschine derzeit auf dem Flughafen Charleroi in Brüssel befindet, ist der Flugverkehr derzeit eingestellt. Brisant: Die Drohung ist angeblich noch in der Luft eingegangen.

Wie verschiedene belgische Medien berichten, kam das Flugzeug aus Porto, Portugal. Die 166 Passagiere sollen sich immer noch an Bord befinden. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Spezialkräfte haben zudem das Flugzeug betreten. «Polizisten stürmten in hoher Geschwindigkeit herein und stürzten sich auf jemanden», berichtet das Nachrichtenportal «Sudinfo.be» unter Berufung auf Augenzeugen.

Der Flughafen schreibt in einem Communiqué: «Am Dienstagmorgen, kurz vor 11 Uhr, wurde an Bord eines Flugzeugs, das auf dem Flughafen Charleroi gelandet ist, eine Bombendrohung ausgesprochen. Um das Flugzeug wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet, der die Schliessung der Start- und Landebahn und damit die Unterbrechung des Betriebs erforderlich machte.»