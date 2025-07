Bluttat in New York Aufnahmen zeigen, wie Menschen aus dem Gebäude stürmen

In den USA haben am Montag zwei Vorfälle mit Schusswaffen mehrere Todesopfer gefordert. In New York kamen fünf Menschen ums Leben, unter ihnen ein Polizist und der Angreifer. Zudem kam es vor einem Casino in Nevada zu einer tödlichen Gewalttat.

Publiziert: 06:47 Uhr | Aktualisiert: vor 55 Minuten