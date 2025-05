In der deutschen Grossstadt Krefeld ereignete sich am Mittwochabend eine schreckliche Bluttat. Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts wurde erstochen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein Mann soll am Mittwoch in der deutschen Grossstadt Krefeld eine Mitarbeiterin in einer «New Yorker»-Filiale erstochen haben. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

In einem Geschäft in der Innenstadt von Krefeld hat ein 25-jähriger Mann offenbar seine Arbeitskollegin erstochen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mitteilten.

Afghane (25) lief Polizei in die Arme

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und richtete eine Mordkommission ein. Der 25-Jährige sollte am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld zur Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Nach Informationen von «Bild» handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Afghanen. Er soll seine 41-jährige Chefin erstochen haben, als sie dabei war, die Tageseinnahmen des Geschäfts zu zählen. Anschliessend soll der Mann mit dem Geld geflüchtet sein. Dabei lief er gemäss «Bild» Polizisten in die Arme – und wurde sofort festgenommen.

Frau erlag am Tatort ihren Verletzungen

Gemäss einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Krefeld ereignete sich der tödliche Messerangriff am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr im Aufenthaltsraum des Ladens. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Sie erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Wie «Bild» weiter berichtet, ereignete sich die Tat in einer Filiale des Kleidungskonzerns New Yorker.

Mitarbeiter trauern um ihre getötete Kollegin. Laut Bericht legten sie Blumensträusse vor der Filiale nieder – und eine Karte. Auf der steht geschrieben: «Dass du von uns gegangen bist, hat uns zutiefst erschüttert. Wir möchten, dass du weisst, dass du eine wundervolle Person warst.»