1/2 Nach der Attacke wird Donald Trump in einer medizinischen Einrichtung untersucht. Einem Sprecher zufolge gehe es ihm gut.

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump (78) ist um ein Haar einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania wurde er von Secret-Service-Agenten in Sicherheit gebracht. Offenbar fielen Schüsse – laut anwesenden Reportern waren laute Knallgeräusche und Schreie zu hören.

Auf Bildern ist Trump mit einem blutigen Ohr und einer erhobenen Faust zu sehen. Die Lage ist unübersichtlich.

Trump hatte gerade seine Rede in der Stadt Butler in Pennsylvania begonnen, als sich der Vorfall ereignete. Der 78-Jährige will für die Republikaner nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weisse Haus einziehen.

Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie auf der Veranstaltung Panik ausbricht und Menschen schreien. Die Trump-Anhänger wurden nach dem Vorfall weggebracht. Mit gelbem Flatterband wurde der Bereich rund um die Bühne abgesperrt.

Trump geht einem Sprecher zufolge gut. Er werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht.

Am Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden.

