Blick-US-Experte Hossli am republikanischen Parteitag «Er hat gesagt, er kann mit einem Anruf den Krieg stoppen»

Am letzten Parteitag der Republikaner in Milwaukee tritt Trumps Familie in den Mittelpunkt. Auch Trump selbst hält eine Rede. Blick US-Experte Peter Hossli ist vor Ort.