Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend einen «schweren Sicherheitsvorfall» mit zwei durch eine Explosion verletzten Beamten gemeldet. Der Vorfall habe sich gegen 20.20 Uhr im nördlichen Stadtteil Wittenau ereignet, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.

Zwei Polizisten durch Explosion in Berlin verletzt

Zwei Polizisten durch Explosion in Berlin verletzt

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend einen «schweren Sicherheitsvorfall» mit zwei durch eine Explosion verletzten Beamten gemeldet. (Archivbild) Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dabei seien ein Beamter und eine Beamtin «während eines routinemässigen Sicherheitsgangs» an der Umzäunung des Polizeiabschnitts 12 zum Teil «schwer verletzt» worden.

«Nach ersten Ermittlungen detonierte ein bislang unbekannter Gegenstand, wodurch der Kollege schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge erlitt», hiess es in der Mitteilung. Seine Kollegin habe ein Knalltrauma erlitten. Beide befänden sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, der Tatort werde derzeit untersucht.

Ein Sprecher der Polizei machte auf Anfrage keine näheren Angaben zu dem Vorfall. Die Frage, ob die Detonation durch einen Feuerwerkskörper oder etwas anderes ausgelöst wurde, könne er derzeit nicht beantworten, sagte er auf Nachfrage.