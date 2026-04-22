Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ungarn beendet Blockade gegen EU-Ukraine-Hilfspaket, Entscheidung in Brüssel getroffen

Neues Russland-Sanktionspaket ebenfalls auf den Weg gebracht

EU-Darlehen für Ukraine: Bis zu 90 Milliarden Euro beschlossen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Die Regierung des scheidenden ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban (62) hat sich entschieden, die monatelange Blockade gegen ein Ukraine-Unterstützungspaket der EU zu beenden. Am Mittwoch trug die Orban-Regierung in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll. Das sagten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem wurde ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht. Die formellen Beschlüsse sollen am Donnerstag in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden.

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