Seit Tagen wüten Waldbrände im Südosten von Südkorea. Vier Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden zum Teil schwer verletzt. Bei den Toten und Verletzten handelt es sich gemäss amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap um Feuerwehrleute und Regierungsbeamte, die während ihres Einsatzes von Flammen umzingelt wurden.

Die Regierung hat den Einsatz Tausender Feuerwehrleute und Soldaten angekündigt. Mehr als 2600 Einsatzkräfte und 57 Löschhelikopter würden in die betroffene Region im Südosten des Landes entsandt, um «mit aller Kraft» gegen die Feuer anzukämpfen, erklärte Lim Sang Seop von der südkoreanischen Forstbehörde am Montag.

Tausende Menschen evakuiert

Die Regierung rief am Wochenende den Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten aus, die Forstbehörde warnte vor extremer Brandgefahr. Starker Wind und steigende Temperaturen behindern die Löscharbeiten. Allein in der Region Uiseong brannten fast 7000 Hektar Wald nieder, Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.