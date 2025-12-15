DE
«Bild» berichtet
Während Selenski-Besuch fällt im Bundestag das Internet aus

Während des Besuchs von Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski im Bundestag kam es zu massiven Internet- und Mail-Störungen. Die Bundestagsverwaltung bestätigte einen grösseren Ausfall seit 14.30 Uhr.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor dem Bundestag.
Foto: AFP

Ist es ein Hacker-Angriff? Am Montag war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) im deutschen Bundestag zu Gast. Just als der Regierungschef im Gebäude war, kam es zu grossen Störungen im Internet- und Mail-Zugang der Abgeordneten. Das berichtet «Bild».

Die Bundestagsverwaltung bestätigte gegenüber dem Blatt: «Wir haben seit ca. 14.30 Uhr einen grösseren Ausfall, der gegenwärtig noch andauert.» Aus Abgeordneten-Büros verlautete: «Die Internetverbindung ist weg. Auch das Intranet ist betroffen.» Die Stromzufuhr soll nicht betroffen sein. Ausserdem sollen die Drucker gestört sein. 

+++ Update folgt. +++

