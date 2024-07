«Bin entschlossen, im Rennen zu bleiben»

Biden verteidigt Präsidentschaftskandidatur in Brief an Demokraten

Melissa Müller Redaktorin News

Nach Diskussionen um einen womöglichen Rückzieher bei den US-Wahlen hat US-Präsident Joe Biden nun einen Brief an die Demokraten verschickt. Darin betont der 81-Jährige gleich zu Beginn: «Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich trotz aller Spekulationen in der Presse und anderswo fest entschlossen bin, in diesem Rennen zu bleiben, dieses Rennen bis zum Ende zu führen und Donald Trump zu schlagen.»

Biden sorgte zuletzt für zahlreiche Schlagzeilen, in denen um die mentale Gesundheit des ältesten je amtierenden US-Präsidenten gezweifelt wird. Auslöser war unter anderem eine TV-Debatte, die Biden mit seinem gegnerischen Kandidaten Donald Trump führte. Der Präsident lieferte eine desaströse Leistung, geprägt von zahlreichen Stotterern und Versprechern. Dass er den Auftritt vermasselte, gab Biden selbst auch bereits mehrfach zu. In seinem Brief, den er per X teilte, betont er: «Ich habe die Sorgen der Menschen gehört.»

