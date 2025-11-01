DE
Besucher wollen Schüsse gehört haben
Einkaufszentrum in Frankfurt am Main (D) geräumt

Am Samstagnachmittag ist in einem Einkaufszentrum in der deutschen Stadt Frankfurt am Main Panik ausgebrochen. Berichten zufolge gab es mindestens einen lauten Knall. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.
Das Einkaufszentrum ist abgesperrt.
Foto: X @cecilia9314

  • Lauter Knall löste Panik im Nordwestzentrum Frankfurt aus
  • Spezialkräfte mit Maschinenpistolen sichern das Einkaufszentrum
  • Acht Personen wurden leicht verletzt
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Am Samstagnachmittag meldeten mehrere Besucher des Einkaufszentrums Nordwestzentrum in der deutschen Stadt Frankfurt am Main mindestens einen lauten Knall. Nach dem lauten Geräusch verliessen viele der Besucher das Gebäude in Panik, berichtete «Hessenschau». Dabei wurden acht Personen leicht verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X erklärte.

«Bild» schrieb, Personen hätten angegeben, Schuss-Geräusche gehört zu haben. Sicherheitsmitarbeiter und Polizei räumten das Shopping Center. Seit dem Nachmittag ist es abgesperrt. Teils mit Maschinenpistolen bewaffnete Spezialkräfte waren vor Ort. Die Frankfurter Feuerwehr schrieb um 17 Uhr, es gebe eine «grössere Einsatzlage». 

In den sozialen Medien kursierten schnell Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie Dutzende Menschen das Gelände rasch verliessen. Wie der Hessische Rundfunk berichtete, soll in dem Zentrum eine Person festgenommen worden sein. Sicherheitsmitarbeiter hätten eine männliche Person fixiert und abgeführt. 

Dabei handelte es sich allerdings um jemanden, der «polizeiliche Massnahmen» gestört habe und mittlerweile wieder entlassen worden sei, so die Polizei gegenüber dem TV-Sender.

+++ Update folgt. +++

