Kurz zusammengefasst Frau nutzte 3,5-Kilo-Bernstein als Türstopper

Bernstein wurde erst nach ihrem Tod als wertvoll erkannt

Wert des Bernsteins: rund eine Million Franken

Johannes Hillig Redaktor News

Jahrelang lag ein Millionenschatz vor ihrer Tür und eine Frau aus Rumänien ahnte nichts von ihrem Glück. Die Dame fand den Klumpen laut der spanischen Zeitung «El Pais» in einem Flussbett, nahm ihn mit nach Hause und nutzte den 3,5 Kilo schweren Stein als Türstopper.

Auch Einbrecher erkannten nicht den ungeheuren Wert des ungewöhnlichen Türstoppers. Als die Rumänin dann im Jahr 1989 starb, schaute sich ein Verwandter den ungewöhnlichen Klumpen genauer an. Er hielt ihn erst für einen Stein, erkannte dann aber, dass es wohl doch kein gewöhnlicher Stein sein konnte. Seine Vermutung: möglicherweise ein Halbedelstein. Am Ende wurde der Brocken von einem Experten untersucht.

Der Zufallsfund entpuppte sich als Sensation. Ein grosser Bernstein, also versteinertes Baumharz. Schätzungen zufolge ist der Stein bis zu 70 Millionen Jahre alt. Der Wert: rund eine Million Franken.

Unglaublich, aber wahr: Dieser Bernsteinklumpen wurde jahrelang als Türstopper benutzt. Foto: Museum of Buzau

Der Mann verkaufte den einzigartigen Fund an den rumänischen Staat, der das Stück umgehend als nationalen Schatz einstufte.

«Seine Entdeckung ist sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf musealer Ebene von grosser Bedeutung», erklärt Daniel Costache, Direktor des Provinzmuseums von Buzau, der seinen Wert für unschätzbar hält. Der Experte behauptet, es handle sich um eines der grössten Stücke der Welt und um das grösste seiner Art.

Schon verschiedene Bernsteinklumpen entdeckt

Rumänien gehört zu den Ländern mit den bedeutendsten Bernsteinvorkommen. Und der Kreis Buzau ist eines der Gebiete, in denen dieser Halbedelstein in grossen Mengen vorkommt. Aufgrund der Besonderheiten der Vorkommen des Landes nannte der Geologe Oscar Helm sie laut der World Record Academy, der weltweit führenden Organisation zur Zertifizierung von Rekorden, «Rumanit», besser bekannt als «Buzau-Bernstein».

In der Region befindet sich ein Naturschutzgebiet, in dem verschiedene Bernsteinklumpen entdeckt wurden, die sowohl qualitativ als auch aufgrund der über 160 überwiegend dunklen Farbtöne von Rot bis Schwarz von erheblichem Wert sind. Einige von ihnen enthalten eine Fülle fossiler Überreste von Spinnentieren, Käfern, Fliegen, Krebstieren, Reptilien, Vogelfedern und Tierhaaren, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus befindet sich im geschützten Gebiet die alte Bernsteinmine Stramba, die als eine der produktivsten in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts galt, vom kommunistischen Regime jedoch geschlossen wurde, da sie als unrentabel galt.