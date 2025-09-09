In der katarischen Hauptstadt Doha hat es mehrere Explosionen gegeben. Nachdem Medien über einen mutmasslichen israelischen Angriff berichtet hatten, bestätigte Israel einen solchen Angriff wenig später.

In Doha, der Hauptstadt Katars, hat es mehrere Explosionen gegeben. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas Katar angegriffen. «Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel», teilte das israelische Militär mit.

Zuvor hatte Axios-Reporter Barak Ravid unter Berufung auf israelische Beamte auf X geschrieben, es handele um einen Anschlag auf Hamas-Funktionäre.

Angriff auf hochrangige Hamas-Mitglieder

Wie der katarische Fernsehsender Al Jazeera unter Berufung auf eine Hamas-Quelle berichtet, habe sich der Angriff gegen Teilnehmer einer Waffenstillstandsverhandlung der Hamas in Gaza gerichtet.

Israelischen Medienberichten zufolge soll der Gaza-Chef Khalil al-Hayya eines der Ziele gewesen sein. Sky News Arabia berichtet unter Berufung auf israelische Quellen, dass der Angriff, neben al-Hayya, auch den hochrangigen Hamas-Mitgliedern Zaher Jabarin und Khaled Meshaal gegolten habe.

Keine Bestätigung für Tod von Hamas-Funktionären

Al-Hayya ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Hayya hielt sich die meiste Zeit in Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben ebenfalls zumeist in Katar oder in der Türkei. Eine Bestätigung für den Tod al-Hayya oder anderer Hamas-Funktionäre gab es zunächst nicht.

Hamas-Quellen bestätigten Al-Dschasira indes, dass der Angriff auf das Verhandlungsteam der Organisation gezielt habe. Auch Doha News berichtete, dass Israel das Hamas-Verhandlungsteam angegriffen habe.

Katar verurteilte den Angriff scharf. Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums Madschid al-Ansari. Er sprach von einem «eklatanten Verstoss gegen alle internationalen Rechte und Normen» und einer «ernsthaften Gefahr für die Sicherheit» der Bevölkerung in Katar.

Rauchwolke und zerstörtes Gebäude

Nach der Explosion in der katarischen Hauptstadt war eine grosse Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al-Dschasira berichteten. Die katarische Nachrichtenseite Doha News zeigte ein zerstörtes Gebäude, vor dem ein schwarzer Geländewagen parkt.

Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran. Israels Regierung beabsichtigt unterdessen, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen.

Hamas erhält viel Geld aus Katar

Nach den Unruhen der arabischen Aufstände in der Region eröffnete die Hamas 2012 ein politisches Büro in Katar. Schon vorher war aus dem Golfemirat viel Geld an die Hamas geflossen, die 2007 die Macht im Gazastreifen übernommen hatte. Nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel wurden Forderungen an die Regierung Katars lauter, das Büro zu schliessen.

Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte vor zehn Tagen Angriffe auf Hamas-Führer im Ausland angedroht. «Mit unseren Aktionen sind wir noch nicht fertig», sagte er nach einem Angriff auf den Hamas-Sprecher Abu Obaida. «Die meisten Hamas-Führer sind im Ausland, und wir werden auch zu ihnen vordringen.»