Bergsteiger waren auf dem Rückweg Drei Tote bei Blitzschlag in Österreich

In Österreich sind drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Ein Ehepaar und der Bruder der Frau wurden nahe der Mittagsspitze in Tirol tot aufgefunden. Die Polizei bestätigte den tragischen Vorfall am Sonntag.

Publiziert: 12:11 Uhr