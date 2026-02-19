Die «Unidos do Viradouro» hat in Rio de Janeiro mit ihrem Umzug im Sambodrom den Wettbewerb als beste Sambaschule gewonnen. «Das ist der Karneval des Sambisten.

Gewonnen hat der Samba», sagte der geehrte Moacyr da Silva Pinto nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Der 69-Jährige, in der Szene als Mestre Ciça bekannt, leitet seit 38 Jahren die grosse Trommlergruppe der Schule, die ihn mit ihrem Auftritt würdigte.

Es ist der vierte Titel für die Schule aus Niterói, der Schwesterstadt von Rio, die am Mittwoch (Ortszeit) ausgezeichnet wurde. Eine Jury vergab dafür Noten in neun Kategorien, darunter Kostüme, Harmonie und Handlung.

Die zwölf Top-Schulen waren am Sonntag, Montag und Dienstag mit exotischen Kostümen, spektakulären Wagen und Lichteffekten jeweils bis in den frühen Morgen durch das Samba-Stadion gezogen. Zu den Höhepunkten gehörten Darstellungen von Persönlichkeiten, kulturellen Traditionen und Geschichten der afrobrasilianischen Bevölkerung.

Zehntausende auf den Tribünen und in Logen sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und weltweit verfolgen für gewöhnlich die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg. Am Samstag ziehen die sechs bestplatzierten Sambaschulen ein letztes Mal durch das Sambodrom.

Beim Wettbewerb der Aufstiegsklasse, bei dem die Schulen bereits am Freitag und Samstag auftraten, wird die Siegerin erst am Donnerstag (Ortszeit) ermittelt. Mit dem Gewinn wird sie sich für nächstes Jahr einen Startplatz als Top-Schule ergattern.

Für politische Diskussionen sorgte die Schule «Acadêmicos de Niterói», die unter dem Titel «Vom Gipfel des Mulungu entspringt die Hoffnung: Lula, der Arbeiter Brasiliens» den Werdegang von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darstellte. Da Lula im Oktober für eine vierte Amtszeit kandidieren will, versuchte die Opposition, den Umzug wegen des Vorwurfs vorgezogener Wahlwerbung gerichtlich zu stoppen; das Wahlgericht liess ihn zu, mahnte aber zur Zurückhaltung. Die Schule belegte den letzten Platz und steigt ab.