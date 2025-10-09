In Belgien wurde offenbar eine Katastrophe verhindert: In letzter Minute vereitelten die Behörden Anschläge auf den Premierminister und andere Politiker.

Eine Terrorzelle nahm offenbar den belgischen Premier Bart De Wever ins Visier. Foto: AFP

Janine Enderli Redaktorin News

Bei vier Hausdurchsuchungen in Antwerpen wurde am Donnerstag eine Terrorzelle zerschlagen, die mutmasslich den belgischen Premierminister Bart De Wever und andere belgische Politiker ins Visier genommen hatte.

Die Polizei fand bei mehreren Hausdurchsuchungen einen selbstgebauten Sprengsatz, Stahlkugeln und einen 3D-Drucker. Die Verdächtigen planten angeblich einen Anschlag mit einer Drohne, an der Sprengsatz befestigt werden sollte. Drei Verdächtige wurden festgenommen, einer wurde inzwischen freigelassen.

Wie das Nachrichtenportal «HLN» berichtet, handelt es sich bei den Verdächtigen um drei junge Männer (24, 23, 17), die eine dschihadistisch motivierte Tat geplant hätten.

+++Update folgt+++