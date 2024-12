Rumänien und Bulgarien treten Schengenraum bei

Rumänien und Bulgarien treten ab dem 1. Januar 2025 dem Schengenraum vollständig bei. Somit werden die Kontrollen an den Landgrenzen zu den weiteren Schengenstaaten aufgehoben.

Rumänien und Bulgarien sind seit dem Frühling Mitglied von «Air Schengen». (Archivbild) Foto: Andreea Alexandru

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das beschlossen die Mitgliedstaaten der EU am Donnerstag am Rat für Inneres und Justiz in Brüssel, wie die ungarische Ratspräsidentschaft auf X schrieb. Es sei ein grosser Sieg für Bulgarien, Rumänien und ganz Europa.

Rumänien sei bestens bereit, um den Schengenraum zu stärken, sagte der rumänische Innenminister, Marian-Catalin Predoiu, vor dem Treffen. Die rumänische Bevölkerung verdiene es.

Kontrollen an Landgrenzen fallen weg

Rumänien und Bulgarien sind bereits seit Ende März Mitglieder von «Air Schengen», das heisst, es gelten keine Kontrollen an Luft- oder Seegrenzen. Nun werden die Kontrollen an den Landgrenzen zwischen Rumänien und Bulgarien, Rumänien und Ungarn sowie Bulgarien und Griechenland aufgehoben.

Das Abkommen ermöglicht den rund 420 Millionen Menschen der 25 EU-Staaten, die Teil von Schengen sind, sowie der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein, ohne Grenzkontrollen frei zwischen den Mitgliedstaaten zu reisen. Als Mitglied von Schengen kann sich die Schweiz am Rat der EU einbringen, kann aber nicht abstimmen. Vertreten wird die Eidgenossenschaft durch Bundesrat Beat Jans.