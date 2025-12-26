DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Fünf Tote bei Helikopterabsturz am Kilimandscharo
Beim Kilimandscharo
Leser-Video zeigt die Absturzstelle
Ein Rettungseinsatz am höchsten Berg Afrikas hat am Weihnachtstag tödlich geendet, fünf Menschen starben bei dem Absturz des Helikopters. Videos einer Leserreporterin zeigen den Ort.
Publiziert: 14:13 Uhr
Teilen
News Ausland
1:47
Ex-Küchenchef vom Swiss-Chalet
Deutscher Koch beim Bschiss erwischt
0:45
Blackout in San Francisco
Grosser Stromausfall sorgt für Verkehrschaos
0:56
Meloni halben Meter kleiner
Video von Präsidenten-Treffen geht viral
0:54
Starke Luftverschmutzung
Diese Bilder von Sarajevo gehen um die Welt
1:25
Pyros, Brände, Tränengas
Bauern sorgen in Brüssel für Chaos
Heiss diskutiert
Meistgelesen