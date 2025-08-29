Bei einer Razzia in Washington wurden zwei Feuerwehrmänner während der Bekämpfung eines Waldbrandes festgenommen. Die mexikanischen Staatsbürger sollen sich illegal im Land aufhalten. Der Vorfall löste grosse Kontroversen aus.

1/4 Während eines Einsatzes wurden zwei Feuerwehrmänner aus Mexiko festgenommen. Foto: Screenshot X

Darum gehts Zwei Feuerwehrhelfer bei Razzia in USA festgenommen, illegal im Land

Gouverneur Bob Ferguson äussert tiefe Besorgnis über die Situation

Festgenommene waren bei Bekämpfung des grössten Waldbrandes in Washington im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Im Rahmen einer Razzia der US-Behörden sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr mitten in der Brandbekämpfung im US-Bundesstaat Washington festgenommen worden. Die beiden Personen sollen sich illegal im Land befinden, wie es in einer Mitteilung der Behörden hiess.

Bei den beiden festgenommen Feuerwehrhelfern soll es sich um mexikanische Staatsbürger handeln, die bei der Bekämpfung des grössten Waldbrandes im Bundesstaat im Einsatz waren, berichtete der US-Sender NBC. Die Razzia habe die Löscharbeiten «nicht beeinträchtigt», so die Behörden.

Gouverneur erschüttert

Er sei «zutiefst besorgt über die Situation» und bemühe sich um mehr Informationen zu den Geschehnissen, sagte Bob Ferguson, der Gouverneur des Bundesstaates Washington auf X.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

US-Präsident Donald Trump hat Massenabschiebungen von Migranten angekündigt. Landesweit laufen Einsätze und Festnahmen.