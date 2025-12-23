Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg wurde in London bei einem Gaza-Protest festgenommen. Sie unterstützte eine verbotene pro-palästinensische Gruppe.

AFP Agence France Presse

Die Londoner Polizei hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (22) bei einer Demonstration zur Unterstützung pro-palästinensischer Hungerstreikender festgenommen. Dies teilte die Aktivistengruppe Prisoners for Palestine am Dienstag mit.

Thunberg hielt ein Schild mit der Aufschrift: «Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab.» Die als terroristisch eingestufte Organisation Palestine Action ist in Grossbritannien verboten.

Aktivisten beschädigten Gebäude im Finanzviertel

Die Polizei teilte die Festnahme einer 22-Jährigen mit, die ein entsprechendes Pappschild gehalten habe. Den Namen der Klimaaktivistin nannte sie nicht. Zuvor hätten zwei weitere Aktivisten mit Hämmern und roter Farbe ein Gebäude im Finanzviertel der britischen Hauptstadt beschädigt, erklärte die Polizei.

Die britische Regierung hatte Palestine Action im Sommer nach mehreren Sabotageakten verboten. Darunter war eine Farbattacke auf einen Stützpunkt der britischen Luftwaffe, bei der ein Sachschaden von rund sieben Millionen Pfund (rund 7,4 Millionen Franken) entstand. Einige der acht in damals festgenommenen Aktivisten befinden sich im Hungerstreik.

Die UNO und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International hatten das britische Verbot von Palestine Action als Bedrohung für die Meinungsfreiheit kritisiert.