Bei den Feierlichkeiten zum Ligasieg in Liverpool kam es zu einem Zwischenfall. Ein schwarzes Fahrzeug raste in mehrere Menschen. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Bei der Feier zum Ligasieg in Liverpool raste ein Fahrzeug in die Menge.

Polizei und Rettungskräfte schnell vor Ort

Angela Rosser Journalistin News

Ausgelassen feierten Tausende Menschen ihre Helden. Liverpool ist am Sonntag Meister der Premier League geworden und die Massen jubeln auf den Strassen. Dann passiert es.

Die Feierlichkeiten wurden jeojäh beendet und Panik brach aus. Ein Fahrzeug raste mitten in die feiernde Menge. Blick liegt ein Video des Vorfalls vor. Wir haben bewusst entschieden, nur einen Screenshot aus dem Video zu zeigen.

Premierminister Keir Starmer (62) nimmt auf X Stellung zu dem Geschehen. «Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich – meine Gedanken sind bei allen Verletzten und Betroffenen», schreibt er. Weiter bedankt er sich bei der Polizei und den Rettungsdiensten für ihre «schnelle und anhaltende Reaktion auf diesen schockierenden Vorfall». er werde über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

Eine Person festgenommen

Wie zahlreiche Aufnahmen zeigen, sind reihenweise Krankenwagen und Polizeifahrzeuge in der Water Street zu sehen. Die Polizei sei kurz nach 18 Uhr kontaktiert worden, dass ein Auto in der Water Street mit mehreren Fussgängern kollidiert ist.

«Das Auto hielt am Unfallort an und ein Mann wurde festgenommen», erklärt die Polizei. «Die Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Wir werden weitere Updates veröffentlichen, sobald uns diese vorliegen.» Auch ein Rettungshelikopter ist vor Ort, wie ein Post auf X zeigt. Wie «Mirror» schreibt, sollen rund 800'000 Menschen in der Strasse gefeiert haben. Auf Socialmedia drücken unzählige ihre Fassungslosigkeit aus. Ob es sich dabei um einen Unfall oder um Absicht handelte, konnte ebenfalls noch nicht geklärt werden.

Wie Personen auf X schreiben, sei ein Restaurant, nahe dem Geschehen, in eine Notaufnahme umfunktioniert worden, wo Verletzte betreut werden sollen.

«Konnten nur Schreie hören»

Eine Augenzeugin berichtete gegenüber Sky News, dass sie die Parade von der Wohnung einer Freundin aus beobachtet hätte, als sie «einige Schreie» hörte. Es sei laut gewesen und die Leute hätten verzweifelt geklungen. «Dann schauten wir aus dem Fenster und sahen, dass das Auto Menschen überfahren hatte. », erzählt sie weiter. «Wir konnten nur Schreie hören», sagt sie.

Sie sagt auch, dass einige ihrer Freunde dort unten gewesen seien. «Es war eine schreckliche Szene, niemand hatte damit gerechnet», so die Frau gegenüber Sky News. Sie schildert auch, dass die Menschen sehr wütend gewesen seien, was auch auf einigen Videos im Netz zu sehen ist. «Leute stürzten sich auf den Fahrer und versuchten, das Auto zu demolieren.» Die Polizei habe versucht, die Menschen aufzuhalten und wegzudrängen.

